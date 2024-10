Media, venti feriti per un drone di Hezbollah nel centro di Israele (Di domenica 13 ottobre 2024) Brutale attacco con un droni di Hezbollah all'area di Binyamina, nel centro di Israele. Si parla di oltre 20 persone ferite 5 delle quali in modo grave, lottano tra la vita e la morte. A riportarlo i Media locali. Ambulanze ed elicotteri dell'aeronautica militare stanno evacuando i feriti. La Europa.today.it - Media, venti feriti per un drone di Hezbollah nel centro di Israele Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Brutale attacco con un droni diall'area di Binyamina, neldi. Si parla di oltre 20 persone ferite 5 delle quali in modo grave, lottano tra la vita e la morte. A riportarlo ilocali. Ambulanze ed elicotteri dell'aeronautica militare stanno evacuando i. La

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Media - Hezbollah prepara guerra di logoramento con nuovi vertici - Hezbollah è stato indebolito da tre settimane di devastanti colpi israeliani, in particolare dall'uccisione del suo leader Sayyed Hassan Nasrallah. . Hezbollah si sta preparando per una lunga guerra di logoramento nel Libano meridionale, dopo che Israele ne ha annientato i vertici, con un nuovo comando militare a dirigere il lancio di razzi e il conflitto via terra: lo riporta Reuters sul suo ... (Quotidiano.net)

Libano - media : “La Russia fornisce droni a Hezbollah” - Intanto il Wall Street Journal sostiene che gli Stati Uniti stiano cercando di sfruttare l’offensiva di Israele in Libano per porre fine al dominio del gruppo islamico ed eleggere un nuovo presidente. Roma, 10 ottobre 2024 – Hezbollah avrebbe recentemente ricevuto droni di fabbricazione russa. In mattinata attacco dell'Idf in Libano, morti miliziani La portavoce del ministero degli Esteri ... (Quotidiano.net)

Media arabi - Hezbollah ha ricevuto droni dalla Russia - Il quotidiano libanese al Nahar ha riferito, citando fonti di intelligence, che Hezbollah ha recentemente ricevuto droni di fabbricazione russa e che un certo numero di esperti stanno addestrando i miliziani sciiti dell'organizzazione ad usarli. (Quotidiano.net)