Manuel Mastrapasqua ucciso per un paio di cuffie da 10 euro: la folle notte del killer con la lama in pugno (Di domenica 13 ottobre 2024) L'ultimo tassello va a posto nel pomeriggio di sabato, quando da un cestino a pochi passi da una pompa di benzina sbuca qualcosa. Sono delle "cuffione" blu elettrico wireless, con la marca impressa sul lato. Nulla di lussuoso, né di costoso, su Amazon sono in vendita a poco più di 10 euro. Eppure Milanotoday.it - Manuel Mastrapasqua ucciso per un paio di cuffie da 10 euro: la folle notte del killer con la lama in pugno Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'ultimo tassello va a posto nel pomeriggio di sabato, quando da un cestino a pochi passi da una pompa di benzina sbuca qualcosa. Sono delle "cuffione" blu elettrico wireless, con la marca impressa sul lato. Nulla di lussuoso, né di costoso, su Amazon sono in vendita a poco più di 10. Eppure

Daniele Rezza - chi è il 19enne che ha ucciso Manuel Mastrapasqua - L’aggressione L’ultimo non verrà mai inviato, lasciando la scritta in sospeso “Sta registrando un audio”: sono le 2. L’arma Il coltello non è stato ancora trovato: il ragazzo se n’è liberato lungo il tragitto di ritorno. Lui percorre pochi passi, poi si volta di scatto e si avvicina: “Ho fatto una cazzata a Rozzano”. (Ilgiorno.it)

Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano - accoltellato per delle cuffie da 20 euro : fermato il killer (19enne) ad Alessandria - L'autore dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a coltellate a Rozzano (Milano), è stato fermato. Si tratta di un 19enne italiano: aveva... (Ilmattino.it)

Manuel Mastrapasqua ucciso da un 19enne per le cuffie da 15 euro - Lui fa qualche passo, poi si volta: “Ho fatto una cazz. Ecco la ricostruzione. 40: indossa una tuta nera e un cappellino bianco e ha con sé un coltello, che tiene nella mano destra e che di tanto in tanto infila nei pantaloni. 56, e in quel momento avviene l’aggressione.  Pure lui vive a Rozzano, con il padre commesso e la madre impiegata in un notissimo negozio di piazza Duomo. (Ilgiorno.it)