Ilgiorno.it - Maltempo sul lago d’Iseo, recuperate 150 tonnellate di rifiuti. Trovati anche cadaveri di cinghiali e pecore

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Pisogne (Brescia), 13 ottobre 2024 – Centocinquantadiraccolti in pochi giorni, compresidi. Questo il primo bilancio, per ildell’ondata diche ha colpito la regione nell'ultima settimana. Alcuni giorni di pioggia tra cui due in cui ill’ha fatta da padrone sono evidenti lungo l'asta dell'Oglio, dove il fiume è ancora in piena, e nell'Alto Sebino, invaso da un'enorme quantità di detriti, tronchi edi vario genere. In attivitàdurante il fine settimana, i battelli spazzino i cui operatori hanno recuperato davvero di tutto: dai rami e tronchi alle carcasse di animali probabilmente finiti nel fiume in Valle Camonica. La società MPL (Manutenzione e Promozione Laghi), partecipata dall'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro, ha immediatamente attivato le operazioni di bonifica.