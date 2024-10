Luna Rossa festeggia l’America’s Cup femminile: il video della premiazione con l’Inno di Mameli (Di domenica 13 ottobre 2024) Giulia Conti, Margherita Porro (timoniere), Maria Giubilei e Giulia Fava (trimmer) hanno fatto la storia, battendo le britanniche di Athena Pathway nel Match Race finale a bordo dell’AC40 italiano e regalando a Luna Rossa la vittoria nella prima edizione dell’America’s Cup femminile. Un risultato di grande prestigio per la vela azzurra e per il sodalizio del patron Patrizio Bertelli, che arriva dopo il trionfo di fine settembre nella Coppa America giovanile. Per completare una clamorosa tripletta è mancato all’appello il sigillo più importante, nel main event, ma quella è un’altra storia. Quest’oggi, all’indomani del successo in finale sul team britannico, si è svolta a Barcellona la cerimonia di premiazione della squadra italiana che ha potuto finalmente alzare al cielo il trofeo della Women’s America’s Cup 2024. Oasport.it - Luna Rossa festeggia l’America’s Cup femminile: il video della premiazione con l’Inno di Mameli Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Giulia Conti, Margherita Porro (timoniere), Maria Giubilei e Giulia Fava (trimmer) hanno fatto la storia, battendo le britanniche di Athena Pathway nel Match Race finale a bordo dell’AC40 italiano e regalando ala vittoria nella prima edizione delCup. Un risultato di grande prestigio per la vela azzurra e per il sodalizio del patron Patrizio Bertelli, che arriva dopo il trionfo di fine settembre nella Coppa America giovanile. Per completare una clamorosa tripletta è mancato all’appello il sigillo più importante, nel main event, ma quella è un’altra storia. Quest’oggi, all’indomani del successo in finale sul team britannico, si è svolta a Barcellona la cerimonia disquadra italiana che ha potuto finalmente alzare al cielo il trofeoWomen’s America’s Cup 2024.

Margherita Porro - chi è la timoniera bresciana di Luna Rossa vincitrice della America’s Cup - La persone più importante nella sua carriera “è la mamma”. Curiosità Navigando in rete e sui social, si scoprono varie curiosità su Margherita, soprannominata da tutti “Marghe”. . Chi è Margherita Nata a Brescia l’11 maggio del 1999, residente a Chiari, l’atleta delle Fiamme Gialle laureata in Scienze Motorie inizia ad andare in barca a vela sul Lago d’Iseo all’età di 5 anni. (Ilgiorno.it)