Le iene, stasera in tv l'intervista shock a Michele Misseri sul delitto di Avetrana: anticipazioni e ospiti della puntata (Di domenica 13 ottobre 2024) Terza puntata stagionale per “Le iene”: in onda oggi, 13 ottobre, dalle 21.25 su Italia 1, l'appuntamento propone un'attesa (e già chiacchieratissima) intervista a Michele Misseri che ribadisce la sua colpevolezza sul delitto di Sarah Scazzi. Il programma ideato da Davide Parenti e condotto da Europa.today.it - Le iene, stasera in tv l'intervista shock a Michele Misseri sul delitto di Avetrana: anticipazioni e ospiti della puntata Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Terzastagionale per “Le”: in onda oggi, 13 ottobre, dalle 21.25 su Italia 1, l'appuntamento propone un'attesa (e già chiacchieratissima)che ribadisce la sua colpevolezza suldi Sarah Scazzi. Il programma ideato da Davide Parenti e condotto da

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alessandro Michele e il bisogno dell'inutilità : l'intervista dopo il suo primo show per Valentino - In un ambiente «spettrale», lo stilista italiano ha fatto sfilare la sua prima opulenta collezione per Valentino, infusa della storia della casa di moda romana. Vanity Fair lo ha incontrato dopo la sfilata. (Vanityfair.it)

Autonomia differenziata - intervista Michele Schiano di Visconti : «Sud - Fdi garante : la legge eliminerà le disuguaglianze» - Oltre mezzo milione di firme soltanto online, oltre quelle raccolte ai banchetti. Michele Schiano di Visconti, deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, si aspettava questo boom... (Ilmattino.it)

Intervista a Michele di Bari : «Plebiscito - ora serve riqualificare : guerra ai vandali» - Una cabina unica di regia per la riqualificazione di piazza del Plebiscito, e tolleranza zero contro i vandali: adesso chi si diverte a imbrattare con bombolette spray, pennarelli ed altro i... (Ilmattino.it)