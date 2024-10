Ilfattoquotidiano.it - La spettacolare cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas si mostrerà anche oggi domenica 13 ottobre

(Di domenica 13 ottobre 2024) LaC/A3si13. Dopo aver “sfiorato” la Terra, transitando alla distanza minima di 71 milioni di chilometri da noi. Sarà visibile a occhio nudo verso il tramonto, a Ovest, ma sarà dunque sempre più alta sull’orizzonte ma allo stesso tempo (proprio per la maggiore distanza dal Sole) tenderà gradualmente ad affievolirsi. Per avere una buona osservazione del corpo celeste sarà importanteallontanarsi dall’inquinamento luminoso delle città e utilizzare binocoli o telescopi. Dal 14, sebbene la sua luminosità tenderà a diminuire, laguadagnerà gradualmente altezza nel cielo, migliorando così le condizioni di visibilità. Questo incremento di altezza la renderà più visibile con un cielo più scuro come sfondo, migliorando l’osservazionea occhio nudo.