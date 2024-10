Secoloditalia.it - La Russa sui dossieraggi: “Impressionante che il 95% dei politici spiati sia di centrodestra”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) “Su di me già c’erano state notizie di ‘spiate’ nel caso Striano e non mi sono sentito particolarmente turbato. In conferenza dei capigruppo avevo già fatto notare la cosa. ‘Come mai, avevo chiesto, mi pressate in continuazione per convocare la premier per riferire su qualunque cosa, e di questi temi non sembra vi importi nulla'”? Ignazio Lacommenta così, in un’intervista a Paola Di Caro del Corriere della Sera, le vicende suinei confronti di esponenti del mondo della politica. Laal Corriere: “Non vedo un’adeguata preoccupazione nella fila delle opposizioni” In particolare sulla inchiesta della Procura di Bari, il presidente del Senato rileva che “ora è macroscopico: ci sono vicende continue die violazioni della privacy”. Meloni ha detto ‘dacci oggi il nostroo quotidiano‘. Ha ragione? “Certo, sì.