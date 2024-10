La cometa nel cielo del tarantino In serata (Di domenica 13 ottobre 2024) L'articolo La cometa nel cielo del tarantino <small class="subtitle">In serata</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - La cometa nel cielo del tarantino In serata Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'articolo Laneldel In proviene da Noi Notizie..

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tutti col naso all’insù : passa nel cielo “la cometa del secolo”. Sabato 12 sarà più vicina alla Terra - Si vede una stella un po' sfuocata con la coda”, dice Lippi. Ma che cos’è una cometa? “E’ un corpo minore del sistema solare, con un diametro mediamente di 10 chilometri. Già in questi giorni (ovviamente dopo il tramonto) la cometa sarà visibile. Dietro a quella sigla, infatti, c’è “la cometa del secolo” che sta appassionando astronomi e astrofotografi di tutto il mondo. (Lanazione.it)

Occhi al cielo per ammirare la "Cometa del secolo" - quando passerà e perché è chiamata così - Il corpo celeste catalogato con il nome di C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS sta per attraversare i cieli italiani. Ecco quando sarà possibile ammirarla. (Ilgiornale.it)

Spettacolare cometa nel cielo di ottobre : quando vederla nella sua massima luminosità - Un astro è passato nel punto dell'orbita più vicino al Sole, il Perielio, e si è avvicinato alla Terra più luminoso che mai: il picco atteso per il 9 ottobre. Come spiegato dall'astrofisico Gianluca Masi: "La cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS ha le carte in regola per deliziare davvero i... (Baritoday.it)