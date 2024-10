Incendio in un'azienda del legno: tre mezzi in fiamme, indagano i carabinieri (Di domenica 13 ottobre 2024) MESAGNE – Tre mezzi sono stati investiti da un Incendio che ieri sera (sabato 12 ottobre) si è sviluppato all’interno di un’azienda attiva nella lavorazione della legna situata sulla strada provinciale che collega Mesagne a San Vito dei Normanni, nell’agro di Mesagne. Le fiamme si sono sviluppate Brindisireport.it - Incendio in un'azienda del legno: tre mezzi in fiamme, indagano i carabinieri Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) MESAGNE – Tresono stati investiti da unche ieri sera (sabato 12 ottobre) si è sviluppato all’interno di un’attiva nella lavorazione della legna situata sulla strada provinciale che collega Mesagne a San Vito dei Normanni, nell’agro di Mesagne. Lesi sono sviluppate

