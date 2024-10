Ilrestodelcarlino.it - Incendio all’Hotel Alexander di Abano Terme, decine di intossicati. Anche due bambini

(Padova), 13 ottobre 2024 - E' di 45 persone rimaste ferite per inalazioni di fumo il bilancio dell'divampato stanotte all'Hotel, ad(Padova) dove erano presenti circa 270 ospiti. Trentuno persone, tra cui un bambino di 11 anni, sono state portate al Policlinicodi, a Padova sono invece stati trasportati 9 adulti e 1 bambino e all'ospedale di Schiavonia 2 adulti. Il rogo è stato completamente domato alle 7,30 di questa mattina dai Vigili del Fuoco. Le fiamme, per cause ancora da accertare, erano partite da un vano tecnico al secondo piano e il fumo ha invaso l'intera struttura con 273 ospiti, tutti portati in salvo.