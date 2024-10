Spazionapoli.it - “Il Napoli ha fatto il miglior acquisto della Serie A”: il Pampa Sosa svela il nome

(Di domenica 13 ottobre 2024) Robertonon ha dubbi: ilhailscorsa sessione di calciomercato. Ecco di chi si tratta. Un mercato sicuramente importante, con tanti arrivi che hanno aumentato e non di poco il valorerosa azzurra: in casasono tutti soddisfatti di quantonel corso dell’estate, al netto dei tempi che non sono stati particolarmente veloci. Tema, quest’ultimo, che ha toccato anche Antonio Conte, come evidenziato dalle dichiarazioni del tecnico che a più riprese ha sottolineato quanto sia stato complicato lavorare col mercato ancora aperto. Posto che anche la cessione di Osimhen era un cavillo che ha bloccato le cose per diverse settimane, alla fine Giovanni Manna ha costruito una rosa di tutto rispetto: oggi ilè primo in classifica grazie al lavoro di Conte ma anche per quantodal club proprio in sede di mercato.