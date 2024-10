I ragazzi chiedono di studiare educazione alla pace e contro il genocidio in Palestina. La richiesta della Rete degli Studenti Medi (Di domenica 13 ottobre 2024) Gli Studenti veneti alzano la voce per la pace. Da tempo mobilitati a sostegno della Palestina, i rappresentanti degli Studenti Medi del Veneto hanno lanciato una mozione indirizzata a tutti i Consigli d'Istituto della regione. L'articolo I ragazzi chiedono di studiare educazione alla pace e contro il genocidio in Palestina. La richiesta della Rete degli Studenti Medi . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Gliveneti alzano la voce per la. Da tempo mobilitati a sostegno, i rappresentantidel Veneto hanno lanciato una mozione indirizzata a tutti i Consigli d'Istitutoregione. L'articolo Idiilin. La

Studenti italiani sotto la media nel pensiero creativo - ma le ragazze meglio dei ragazzi. I risultati OCSE-Pisa 2022. Invalsi : “Può essere insegnato - non è innato” - I risultati OCSE-Pisa 2022. L'articolo Studenti italiani sotto la media nel pensiero creativo, ma le ragazze meglio dei ragazzi. L'Italia si posiziona sotto la media internazionale, con un punteggio di 31 su 60, 33 punti in meno rispetto alla media OCSE. Invalsi: “Può essere insegnato, non è innato” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Quei “ragazzi” dell’Erasmus - 30 anni dopo : l’incontro-amarcord degli ex studenti stranieri giunti a Pavia nel ’94 - Ci siamo capiti al volo. E qualcuno, sui banchi delle aule storiche dell’università ha anche trovato l’amore, non solo per gli studi ma letteralmente, come hanno fatto una ex studentessa spagnola e uno tedesco che si sono conosciuti ai corsi e ora, dopo trent’anni insieme, vivono in Svizzera. “Ci siamo incontrati durante quel periodo e ci siamo sposati. (Ilgiorno.it)

L’appello di Gratteri agli studenti : “Gli influencer hanno comportamenti da cafoni. Cari ragazzi - attenzione a chi vi sfrutta” - L'articolo L’appello di Gratteri agli studenti: “Gli influencer hanno comportamenti da cafoni. Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, ha tenuto un discorso coinvolgente e diretto agli studenti riuniti nella palestra di una scuola a Casola. Tra i temi affrontati, ha messo in guardia i ragazzi dall'imitare gli influencer, definendo "da cafoni" il comportamento di chi ostenta etichette e status. (Orizzontescuola.it)