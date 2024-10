Calciomercato.it - Guardiola paga la clausola, la Juventus non può farci niente

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il Manchester City ha puntato il calciatore dopo l’infortunio di Rodri ed è disposto are lanel mercato di gennaio Mancano ancora diverse settimane all’apertura del calciomercato di gennaio, eppure diversi top club sono già al lavoro per rinforzare i propri organici. Nella maggior parte dei casi, si tratta di operazioni di emergenza dettate dagli infortuni di natura traumatica avvenuti nel corso delle ultime giornate di campionato e Champions League. Lo sa bene la, ad esempio, che sarà chiamata a sostituire lo sfortunatissimo Gleison Bremer. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itUna delle società in questo senso più attive è senz’altro il Manchester City. La formazione di Pepha perso da qualche settimana Rodri per la rottura del crociato e dovrà fare a meno dello spagnolo davanti alla difesa per tutta la stagione.