Dilei.it - Giorgio Armani si racconta senza filtri: “Con Sergio morì una parte di me”

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di domenica 13 ottobre 2024), icona della moda mondiale, ha recentemente aperto il suo cuore in un’intervista toccante e sincera, rivelando aspetti intimi e inediti della sua vita. Un raccontoche tocca temi profondi come l’amore, il dolore per la perdita del compagno di vita e di lavoro,Galeotti, e la mancanza di figli. Con la sua eleganza e gentilezza,ci offre uno spaccato del suo percorso personale e professionale, che lo ha portato a diventare una leggenda della moda, mantenendo sempre un forte legame con le proprie radici. Il legame indissolubile conGaleotti Uno dei momenti più intensi dell’intervista è il racconto del rapporto traGaleotti, il suo socio e compagno di vita, scomparso prematuramente nel 1985. “Conunadi me“, confessa, con una commozione ancora palpabile.