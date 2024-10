Gallant, non permetteremo ritorno di Hezbollah al confine (Di domenica 13 ottobre 2024) Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha assicurato che impedirà a Hezbollah di tornare a combattere lungo il confine, anche dopo il ritiro dell'esercito israeliano dalla zona. "Anche dopo che le truppe dell'Idf si saranno ritirate, non permetteremo ai terroristi di Hezbollah di tornare in queste aree", ha dichiarato Gallant durante una visita a un posto di osservazione che sorveglia il Libano meridionale. Quotidiano.net - Gallant, non permetteremo ritorno di Hezbollah al confine Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Il ministro della Difesa israeliano Yoavha assicurato che impedirà adi tornare a combattere lungo il, anche dopo il ritiro dell'esercito israeliano dalla zona. "Anche dopo che le truppe dell'Idf si saranno ritirate, nonai terroristi didi tornare in queste aree", ha dichiaratodurante una visita a un posto di osservazione che sorveglia il Libano meridionale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gallant - aumentiamo gli attacchi contro Hezbollah - Lo ha detto il ministro israeliano della Difesa israeliano, Yoav Gallant, in un videomessaggio dalla città del nord di Safed, presa di mira da una serie di attacchi missilistici di Hezbollah negli ultimi giorni. Continueremo e aumenteremo questo sforzo: abbiamo in programma di portare sicurezza nelle città a nord e di far tornare a casa coloro che sono stati evacuati". (Quotidiano.net)

Medioriente : Gallant - aumenteremo gli attacchi a Hezbollah - Lo riporta The Times of Israel. . (LaPresse) – Durante una visita a Safed, il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, ha affermato che le forze israeliane di difesa (Idf) stanno colpendo duramente Hezbollah e continueranno a farlo finché non verrà ripristinata la sicurezza nel nord. Roma, 27 set. (Lapresse.it)

Gallant annuncia nuovi attacchi contro Hezbollah - Israele ha in programma ulteriori attacchi contro Hezbollah. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, secondo quanto riportato dai media israeliani, al termine di un'esercitazione militare condotta dalle Idf che simulava un'operazione di terra in Libano. "Hezbollah di... (Today.it)