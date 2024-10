«Deschamps è vittima della narrazione pro Zidane, tutti sognano lui come ct della Francia» (Di domenica 13 ottobre 2024) A Rmc Sport è intervenuto, Pascal Dupraz, allenatore francese che ha difeso Didier Deschamps, vittima secondo lui di critiche eccessive, ma anche di “lobbying” pro-Zidane. «Francia noiosa? Lo è ma vince, anche al City a volte si annoiano» Dice Dupraz: «Il disincanto nei confronti di Deschamps e della Francia è semplicemente lobbying Perché tutti sognano, me per primo, che Zidane sia l’allenatore della Francia. Il disincanto inizia da lì. Critichiamo Deschamps con tutte le nostre forze, diciamo ogni volta che la squadra francese è noiosa Noiosa? Ma spesso vince, qualunque cosa dicano gli altri. E non è così noiosa, se vogliamo osservare il calcio oggi che è molto strategico. Anche al Manchester City a volte ci annoiamo. Quindi dobbiamo dire che facciamo lobbying». Secondo l’allenatore, Deschamps non ha perso affatto il controllo della squadra francese, nonostante le voci contrarie. Ilnapolista.it - «Deschamps è vittima della narrazione pro Zidane, tutti sognano lui come ct della Francia» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 13 ottobre 2024) A Rmc Sport è intervenuto, Pascal Dupraz, allenatore francese che ha difeso Didiersecondo lui di critiche eccessive, ma anche di “lobbying” pro-. «noiosa? Lo è ma vince, anche al City a volte si annoiano» Dice Dupraz: «Il disincanto nei confronti diè semplicemente lobbying Perché, me per primo, chesia l’allenatore. Il disincanto inizia da lì. Critichiamocon tutte le nostre forze, diciamo ogni volta che la squadra francese è noiosa Noiosa? Ma spesso vince, qualunque cosa dicano gli altri. E non è così noiosa, se vogliamo osservare il calcio oggi che è molto strategico. Anche al Manchester City a volte ci annoiamo. Quindi dobbiamo dire che facciamo lobbying». Secondo l’allenatore,non ha perso affatto il controllosquadra francese, nonostante le voci contrarie.

