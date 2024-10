Ilrestodelcarlino.it - "Centri di ascolto all’interno delle scuole"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Vicesindaco Massimiliano Brugni, come prosegue il piano d’azione sviluppato dall’Arengo per favorire l’inclusione di tutte le categorie fragili? "Questa amministrazione continua a portare avanti tutta una serie di politiche con un forte impatto sociale sulla città. Nelle nostre idee siamo intenzionati ad abbracciare tutti: anziani, disabilità, famiglie in difficoltà, minori, stranieri. Il Fioravanti bis proseguirà il percorso senza far mai mancare i sostegni necessari come ad esempio buoni alimentari e aiuti per gli affitti. A settembre abbiamo consegnato 525 tessere dell’iniziativa ‘Dedicata a te’ del valore di 500 euro ciascuna". Quali sono le novità messe in campo in questa prima parte del vostro secondo mandato? "In questi primi 4 mesi abbiamo già sviluppato tanti interventi.