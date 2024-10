Caso Toti, l’ex governatore tira le somme: “Trattato come gangster, finita con uno scappellotto” (Di domenica 13 ottobre 2024) L'ex presidente della Regione Liguria ripercorre alcune tappe del suo percorso giudiziario, continuando a proclamare la sua innocenza e a sottolineare la necessità di rivedere sia il sistema politico che quello della magistratura italiana L'articolo Caso Toti, l’ex governatore tira le somme: “Trattato come gangster, finita con uno scappellotto” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Caso Toti, l’ex governatore tira le somme: “Trattato come gangster, finita con uno scappellotto” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'ex presidente della Regione Liguria ripercorre alcune tappe del suo percorso giudiziario, continuando a proclamare la sua innocenza e a sottolineare la necessità di rivedere sia il sistema politico che quello della magistratura italiana L'articolole: “con uno” proviene da Il Difforme.

Scoppia il caso Orlando : le cene per finanziare il voto. Ma se le faceva Toti finiva nei guai - «Non prenderemo soldi dalla sanità privata e da chi opera con concessioni pubbliche. Da chi li prendono Rixi e Bucci e soprattutto da chi li hanno presi in questi anni?». «La politica costa. Schlein non c'era, a fare le sue veci i capigruppo Chiara Braga e Francesco Boccia. Non poteva mancare anche Goffredo Bettini e gli ex di Art. (Iltempo.it)

"Moltissime analogie" con il caso Open Arms - contro chi punta il dito Toti - Non possiamo confidare che tutti i procuratori della Repubblica la vedano esattamente come noi, anche in buona fede. Lo ha detto Giovanni Toti, ex presidente della Regione Liguria, in un'intervista a Dritto e rovescio su Rete4. Augurandosi «ovviamente che Salvini venga assolto», il giornalista commenta: «È la politica che ha lasciato spazio alla magistratura di occuparsi di queste cose nel modo ... (Iltempo.it)

"Perché il mio caso è come Open Arms. Cosa fa la procura" : bomba di Toti da Del Debbio - . Giovanni Toti a Dritto e Rovescio spiega come sono andate le cose dopo la chiusura della vicenda giudiziaria: "Dopo tre mesi di arresti domiciliari, quattro anni di intercettazioni, di pedinamenti, un numero infinito di accuse, alla fine la Procura ammette che Toti non ha preso un euro per i suoi interessi personali, che gli atti prodotti dalle amministrazioni erano legittimi e quindi alla ... (Liberoquotidiano.it)