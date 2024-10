Cane intrappolato in un crepaccio: salvo grazie ai Vigili del Fuoco (Di domenica 13 ottobre 2024) Fortunatamente si è conclusa con un lieto fine la disavventura capitata nei boschi di Piateda per un Cane ed il suo padrone. I Vigili del Fuoco del Nucleo Speleo Alpino Fluviale della sede Centrale di Sondrio sono intervenuti intorno alle 11:50 di oggi, domenica 13 ottobre, in località Alpe La Sondriotoday.it - Cane intrappolato in un crepaccio: salvo grazie ai Vigili del Fuoco Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Fortunatamente si è conclusa con un lieto fine la disavventura capitata nei boschi di Piateda per uned il suo padrone. Ideldel Nucleo Speleo Alpino Fluviale della sede Centrale di Sondrio sono intervenuti intorno alle 11:50 di oggi, domenica 13 ottobre, in località Alpe La

Cane intrappolato in un cunicolo - lo salvano i vigili del fuoco dopo ore d’ansia - Acera (Perugia), 6 ottobre 2024 – Brutta disavventura per un segugio maremmano di nome Gino, rimasto intrappolato all’interno di un cunicolo carsico. Tuttavia, grazie all'intervento dei vigili del fuoco e all'incitamento del suo padrone, Gino è riuscito a liberarsi e a risalire il cunicolo, uscendone illeso dopo circa tre ore di operazioni. (Lanazione.it)

Lilly - il cane disperso da giorni e portato in salvo dai vigili del fuoco - Le speranze iniziavano ad affievolirsi, poi la svolta con il lieto fine. Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco a Erve, paese dell'alta Valle San Martino, per portare in salvo un cane del quale non si avevano più notizie da giorni. Si tratta della cagnolina Lilly, ora tornata tra le... (Leccotoday.it)

Busto Arsizio - cane salvato dai vigili del fuoco in via Bellotti - Entrati dalla finestra utilizzando una scala, gli operatori hanno liberato il cane consegnandolo al fratello della padrona. . Busto Arsizio , 24 settembre 2024 – Questa mattina i vigili del fuoco del Distaccamento di Busto-Gallarate sono intervenuti in via Bellotti a Busto Arsizio per salvare un cane rimasto da solo in casa in seguito a un TSO (trattamento sanitario obbligatorio) a cui è stata ... (Ilgiorno.it)