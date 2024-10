Calcio Serie D / Fermana e Vigor Senigallia chiudono senza reti (Di domenica 13 ottobre 2024) Finisce 0-0 al Recchioni il derby marchigiano.La classifica si accorcia con le prime bloccate e i primi punti in coda di Recanatese e Avezzano Senigallia, 13 Ottobre 2024 – Terza trasferta e terzo risultato utile per la Vigor Senigallia che pareggia 0-0 al Recchioni di Fermo dove è arrivata priva di Alonzi ed anche di Kone, non rischiato dopo la botta subita in settimana in allenamento e nemmeno in panchina, ma con 200 tifosi al seguito. Come ad Isernia finisce dunque senza gol un match comunque non noioso con la Fermana più volte pericolosa nel primo tempo e molto aggressiva ma la Vigor che viene fermata – precisamente si trattava di Gabbianelli – dal portiere Di Stasio a due passi dalla rete. .com - Calcio Serie D / Fermana e Vigor Senigallia chiudono senza reti Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) Finisce 0-0 al Recchioni il derby marchigiano.La classifica si accorcia con le prime bloccate e i primi punti in coda di Recanatese e Avezzano, 13 Ottobre 2024 – Terza trasferta e terzo risultato utile per lache pareggia 0-0 al Recchioni di Fermo dove è arrivata priva di Alonzi ed anche di Kone, non rischiato dopo la botta subita in settimana in allenamento e nemmeno in panchina, ma con 200 tifosi al seguito. Come ad Isernia finisce dunquegol un match comunque non noioso con lapiù volte pericolosa nel primo tempo e molto aggressiva ma lache viene fermata – precisamente si trattava di Gabbianelli – dal portiere Di Stasio a due passi dalla rete.

