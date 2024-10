Bisogna dare nuovi incentivi a Stellantis? (Di domenica 13 ottobre 2024) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Liberoquotidiano.it - Bisogna dare nuovi incentivi a Stellantis? Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

Beppe Sala e le Comunali del 2026 : “Il candidato di sinistra? Bisogna sondare chi è fuori da politica e partiti” - La polemica con Fontana Il sindaco ha poi commentato il fatto che ieri il governatore lombardo Attilio Fontana si sia detto "indignato e offeso" dalla gestione di Rfi sui treni in Lombardia. Ma prima di parlare di primarie sarebbe bene capire se ci sono disponibilità autorevoli in grado di vincere". (Ilgiorno.it)

Sicurezza - Conte : “Bisogna investire - non mandare nostri poliziotti in Albania” - ”. C’è un aumento delle rapine in strada, +24,5% rispetto a qualche anno fa. Così Giuseppe Conte, a margine dell’evento organizzato dalla UIL a Roma ‘Investire in Sicurezza’. “La sicurezza è un’esigenza concreta dei cittadini. Quando si tratta di istituzioni e di garanzia, tra l’altro per la corte costituzionale, non sono ammissibili logiche spartitorie e blitz del genere. (Lapresse.it)

Fabio Fazio : “Ad Amadeus bisogna dare tempo - la Tv è abitudine. Al Nove mi sento libero” - Il conduttore parla al Corriere a poche ore dalla ripartenza del suo Che Tempo Che Fa sul Nove, vero successo della scorsa stagione: "Una rivincita contro la Rai? Provare questo sentimento sarebbe legittimo, ma a una certa età si impara a non cadere in certe trappole".Continua a leggere . (Fanpage.it)