Auto esce di strada e finisce in un dirupo (Di domenica 13 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySono usciti fuori strada con l’Auto, che è poi ha concluso la corsa in un dirupo. Fortunatamente nonostante il grande spavento nessuna grave conseguenza per le quattro persone a bordo della vettura, una famiglia con una bambina di Firenzetoday.it - Auto esce di strada e finisce in un dirupo Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySono usciti fuoricon l’, che è poi ha concluso la corsa in un. Fortunatamente nonostante il grande spavento nessuna grave conseguenza per le quattro persone a bordo della vettura, una famiglia con una bambina di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Auto va fuori strada e finisce nel dirupo - . Intorno alle 15,30 un’auto con a bordo quattro persone (tra cui una bambina di 5 anni) è finita fuori strada in via Cuccino; la vettura è finita in un dirupo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo; per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. Vicchio (Firenze), 13 ottobre 2024 – Pauroso incidente stradale a Vicchio, in Mugello. (Lanazione.it)

L'auto va fuori strada e finisce in un dirupo : il conducente è grave - Finisce fuori strada con la macchina e si schianta in un dirupo in mezzo alla boscaglia. I vigili del fuoco hanno faticato molto per liberare un anziano, che poi è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale. L’incidente stradale è avvenuto domenica pomeriggio sul monte Mosna, nel... (Trentotoday.it)

Stazzona Germasino - autocarro esce di strada e finisce in un dirupo : ferito un 51enne - Un autocarro è uscito di strada ed è finito in un dirupo verso il rifugio Motta Foida. L’autista alla guida, un 51enne, è rimasto incastrato all’interno ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Dongo per tirarlo fuori dall’abitacolo. . 30, a Stazzona Germasino, nel Comasco. (Ilgiorno.it)