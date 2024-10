Altra condanna per Lucano: non tornano i conti sui migranti, danno erariale da 530mila euro (Di domenica 13 ottobre 2024) Arriva un'Altra condanna per Domenico Lucano. Ennesima testimonianza di un modello “Riace” che continua a fare acqua da tutte le parti. Un modello che tuttavia ha lanciato la sua popolarità, contribuendo alla sua rielezione non solo a sindaco di Riace, paesino calabrese di duemila anime, ma pure a eurodeputato della coppia Bonelli&Fratoianni. E ora, sulla testa di Lucano, pendono due condanne: una civile, della Corte dei conti di Catanzaro; l'Altra penale, della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Ma andiamo con ordine, partendo dalla condanna inflitta all'europarlamentare dai magistrati contabili proprio due giorni fa, l'11 ottobre. Una sentenza pesante, la 215/2024, di 475 pagine, e che oltre all'esponente di AVS, sono stati condannati altri 39 tra amministratori locali e titolari di cooperative e associazioni attive in Calabria. Iltempo.it - Altra condanna per Lucano: non tornano i conti sui migranti, danno erariale da 530mila euro Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Arriva un'per Domenico. Ennesima testimonianza di un modello “Riace” chenua a fare acqua da tutte le parti. Un modello che tuttavia ha lanciato la sua popolarità, contribuendo alla sua rielezione non solo a sindaco di Riace, paesino calabrese di duemila anime, ma pure adeputato della coppia Bonelli&Fratoianni. E ora, sulla testa di, pendono due condanne: una civile, della Corte deidi Catanzaro; l'penale, della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Ma andiamo con ordine, partendo dallainflitta all'parlamentare dai magistrati contabili proprio due giorni fa, l'11 ottobre. Una sentenza pesante, la 215/2024, di 475 pagine, e che oltre all'esponente di AVS, sono statiti altri 39 tra amministratori locali e titolari di cooperative e associazioni attive in Calabria.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti, altra condanna per Lucano: non tornano i conti, danno erariale da 530mila euro - Arriva un’altra condanna per Domenico Lucano. Ennesima testimonianza di un modello “Riace” che continua a fare acqua da tutte le ... (iltempo.it)

Best Beach Awards, è lucano il lido migliore d'Italia: si trova a Scanzano Jonico - SCANZANO JONICO - Vince la Basilicata ai Best Beach Awards, gli Oscar degli stabilimenti balneari Made in Italy. Il Lido Sabbia D’Oro Beach Club di Scanzano Jonico si è infatti confermato anche quest’ ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Danno erariale: la Corte dei Conti condanna Mimmo Lucano - La sezione giurisdizionale per la Calabria della Corte dei Conti ha emesso una condanna per un presunto danno erariale di oltre 5 milioni di euro, che coinvolge anche Domenico Lucano, attuale europarl ... (zoom24.it)