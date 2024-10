Vicenza, operaio 25enne muore schiacciato da un bancale di finestre (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro nel vicentino. Un operaio di 25 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un bancale di finestre mentre stava lavorando alla Tecnomat, azienda specializzata in materiale edili, di Altavilla Vicentina. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza, il 25enne è deceduto poco dopo. Cordoglio ai familiari e ai L'articolo Vicenza, operaio 25enne muore schiacciato da un bancale di finestre proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro nel vicentino. Undi 25 anni è morto dopo essere rimastoda undimentre stava lavorando alla Tecnomat, azienda specializzata in materiale edili, di Altavilla Vicentina. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale di, ilè deceduto poco dopo. Cordoglio ai familiari e ai L'articoloda undiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

