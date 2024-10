Noinotizie.it - Verso la Ciclostorica Puglia Polignano a Mare il 2 novembre

(Di sabato 12 ottobre 2024) Di seguito il comunicato: La, manifestazione ciclistica dedicata alle biciclette storiche, giunta alla sua IV edizione, si terrà il 22024 a. L’evento prevede tre percorsi: L’Audace (156 km) Il Medio (100 km) Il Corto (55 km) L’organizzazione, guidata da Bepi Arrivo, punta a rendere lanon solo un evento sportivo, ma un’occasione per celebrare la cultura e le tradizioni pugliesi, con un occhio di riguardo al futuro del cicloturismo. Lasi pone come un evento che non solo celebra il ciclismo d’epoca, ma che guarda al futuro del cicloturismo come opportunità di sviluppo sostenibile e promozione del territorio pugliese.