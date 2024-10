Valeria Marini nel casertano per il concorso di bellezza (Di sabato 12 ottobre 2024) Una festa di ‘razza’ attende chi abita a Marcianise e dintorni. Domenica 13 ottobre, nel megastore degli animali Zoomiguana sulla SS 265, è infatti previsto, a partire dalle 15, Showdog, l’evento in collaborazione con Ermanno Alviggi che premia la bellezza dei cani, fedeli e inseparabili. Si Casertanews.it - Valeria Marini nel casertano per il concorso di bellezza Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Una festa di ‘razza’ attende chi abita a Marcianise e dintorni. Domenica 13 ottobre, nel megastore degli animali Zoomiguana sulla SS 265, è infatti previsto, a partire dalle 15, Showdog, l’evento in collaborazione con Ermanno Alviggi che premia ladei cani, fedeli e inseparabili. Si

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Porto Allegro compie 25 anni e festeggia con Valeria Marini - Ci sarà anche Valeria Marini a festeggiare il 25esimo anniversario di Porto Allegro nella serata del 23 ottobre. Un evento speciale e un traguardo importante, che segnano un grande successo per il centro. Motivo per cui per l’occasione dalle 15 alle 19 saranno offerti biglietti gratuiti al... (Ilpescara.it)

Valeria Marini sarà la madrina di Showdog presso megastore degli animali Zoomiguana - Una festa di ‘razza’ attende chi abita a Marcianise, in provincia di Caserta, e dintorni. Domenica 13 ottobre, nei megastore degli animali Zoomiguana, è infatti previsto – a parte dalle 15. 00 – Showdog, l’evento in collaborazione con Ermanno Alviggi che premia la bellezza dei cani, fedeli e inserapibili. (Sbircialanotizia.it)

Pamela Prati : “Con Valeria Marini ci siamo graffiate e tirate i capelli - arrivai al Bagaglino prima di lei” - A qualche anno dal momento in cui aveva categoricamente smentito i pettegolezzi a proposito delle liti con Valeria Marini presumibilmente consumatesi dietro le quinte dei programmi del Bagaglino, Pamela Prati ammette che con la ex “rivale” sarebbero arrivate alle mani.Continua a leggere . (Fanpage.it)