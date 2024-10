Unifil in Libano, perché è stato un fallimento e perché dobbiamo andarcene via al più presto (Di sabato 12 ottobre 2024) L'Onu ha una missione di pace in Libano dagli anni '80 dopo che francesi, americani e italiani se ne andarono dal Paese, i primi e i secondi dopo aver subito attentati sanguinosi. Unifil come è operativa oggi risale al 2006: ha avuto successo? No: e la dimostrazione è che l'area che il contingente internazionale dovrebbe controllare è proprio quello in cui è concentrata la potenza di fuoco di Hezbollah. Ma proviamo a rispondere a 10 domande per chiarire la questione in cui si trovano coinvolti anche i nostri militari. 1 Il Libano è uno stato sovrano? In teoria sì. In pratica a Hezbollah, partito politico rappresentato al Parlamento e al governo, è consentito di mantenere una propria milizia che conduce dal territorio libanese una guerra contro Israele. Liberoquotidiano.it - Unifil in Libano, perché è stato un fallimento e perché dobbiamo andarcene via al più presto Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'Onu ha una missione di pace indagli anni '80 dopo che francesi, americani e italiani se ne andarono dal Paese, i primi e i secondi dopo aver subito attentati sanguinosi.come è operativa oggi risale al 2006: ha avuto successo? No: e la dimostrazione è che l'area che il contingente internazionale dovrebbe controllare è proprio quello in cui è concentrata la potenza di fuoco di Hezbollah. Ma proviamo a rispondere a 10 domande per chiarire la questione in cui si trovano coinvolti anche i nostri militari. 1 Ilè unosovrano? In teoria sì. In pratica a Hezbollah, partito politico rappresentato al Parlamento e al governo, è consentito di mantenere una propria milizia che conduce dal territorio libanese una guerra contro Israele.

