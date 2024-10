Ugolini contro le droghe leggere “Irresponsabile l’ex Sardina Santori” (Di sabato 12 ottobre 2024) Bologna, 12 ottobre 2024 – “Dobbiamo destinare una parte significativa dei fondi alla lotta contro la droga”, perché “è fondamentale educare i minori, intervenendo tempestivamente per prevenire problemi più gravi”. E soprattutto urge “un cambiamento di passo, cominciando a vedere le cose come stanno, chiamandole con il loro nome: all’interno del nostro consiglio comunale (di Bologna, ndr) abbiamo Mattia Santori che ha fatto di questa battaglia un’idea di libertà, non come responsabilità ma come irresponsabilità”. Gli applausi sovrastano la voce della candidata del centrodestra alle prossime elezioni regionali, Elena Ugolini, che nella sede di Illumia a Bologna ha preso parte all’incontro ’Stato e Regione: insieme per le famiglie’, in dialogo con Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Ilrestodelcarlino.it - Ugolini contro le droghe leggere “Irresponsabile l’ex Sardina Santori” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Bologna, 12 ottobre 2024 – “Dobbiamo destinare una parte significativa dei fondi alla lottala droga”, perché “è fondamentale educare i minori, intervenendo tempestivamente per prevenire problemi più gravi”. E soprattutto urge “un cambiamento di passo, cominciando a vedere le cose come stanno, chiamandole con il loro nome: all’interno del nostro consiglio comunale (di Bologna, ndr) abbiamo Mattiache ha fatto di questa battaglia un’idea di libertà, non come responsabilità ma come irresponsabilità”. Gli applausi sovrastano la voce della candidata del centrodestra alle prossime elezioni regionali, Elena, che nella sede di Illumia a Bologna ha preso parte all’in’Stato e Regione: insieme per le famiglie’, in dialogo con Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

