Ucraina: Mantovano, 'difesa di Kiev non dipende da quello che succederà in Usa' (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Oggi l'Europa deve ritrovare un ruolo concreto principalmente sui due scenari di crisi più grossi: l'Ucraina e il Medio oriente. Finora, questo ruolo non è stato propriamente attivo, ma di attesa rispetto a eventi che riguardano non il contesto europeo, a cominciare dall'esito delle elezioni negli Stati Uniti". Così il Sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano, al 'Foglio'. "L'Europa dovrebbe recitare la propria parte non ignorando importanti scadenze che riguardano potenze significative, penso ovviamente agli Stati Uniti, ma neanche dipendendone o mostrando di dipenderne in modo quasi totale. Questa è la sfida più difficile. Vi è una sfida che riguarda in particolare la propria capacità di superare gli ostacoli al proprio interno". Liberoquotidiano.it - Ucraina: Mantovano, 'difesa di Kiev non dipende da quello che succederà in Usa' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Oggi l'Europa deve ritrovare un ruolo concreto principalmente sui due scenari di crisi più grossi: l'e il Medio oriente. Finora, questo ruolo non è stato propriamente attivo, ma di attesa rispetto a eventi che riguardano non il contesto europeo, a cominciare dall'esito delle elezioni negli Stati Uniti". Così il Sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo, al 'Foglio'. "L'Europa dovrebbe recitare la propria parte non ignorando importanti scadenze che riguardano potenze significative, penso ovviamente agli Stati Uniti, ma neanchendone o mostrando dirne in modo quasi totale. Questa è la sfida più difficile. Vi è una sfida che riguarda in particolare la propria capacità di superare gli ostacoli al proprio interno".

