Stellantis Salvini | Tavares dovrebbe vergognarsi Orsini | Chiedere incentivi è una pazzia

Roma, 12 ottobre 2024 - L'audizione di Carlos Tavares, ceo di Stellantis, di ieri presso le commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato ha scatenato reazioni negative. Sia forze di maggioranza e quelle dell'opposizione hanno accusato l'amministratore delegato di Stellantis di non avere spiegato come intenda invertire il declino industriale dell'automotive. Mentre il manager in realtà ha chiesto incentivi: Stellantis "non ha intenzione di abbandonare l'Italia, abbiamo un piano per tutti i siti produttivi" e produrre in Italia veicoli in linea con le regole Ue sull'elettrico ha "costi troppo alti", il "40% in piu'" di quelli che "devono sostenere i nostri concorrenti". Per questo sono necessari "regole certe" e "notevoli incentivi".

