Liberoquotidiano.it - Serena Grandi, confessione vietatissima dalla Balivo: "Circondata dalle amanti di mio marito, quando l'ho scoperto"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Una intervista a cuore aperto, lunga e a tratti commovente.è ospite di Caterinaa La volta buona, il talk del primo pomeriggio di Rai 1, insieme al figlio Edoardo e affronta senza remore le pagine più drammatiche e turbolente della sua lunga carriera, ma soprattutto della sua vita privata e sentimentale. Si parte con le nozze con Beppe Ercole, finite nel 1998 dopo 11 anni. Ma il loro rapporto, spiega l'attrice oggi 66enne, è durato molto meno. "Il matrimonio finì presto. Edoardo aveva 3 anni e io oggi mi pento assolutamente di avere lasciato mio. Lo lasciai perché lui non aveva l'empatia del padre e io ci soffrivo". "Era premuroso ma non fedele.mi faceva le corna mi faceva molti regali", rivela ancora la diva, interprete di film culto degli anni Ottanta come Miranda di Tinto Brass, Desiderando Giulia o Teresa di Dino Risi.