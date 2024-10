Scaroni: resterà solo la vestigia di San Siro (Di sabato 12 ottobre 2024) Paolo Scaroni (nella foto) insiste. Il presidente del Milan sogna un nuovo stadio di fianco al Meazza, che potrebbe essere demolito almeno in parte. Un’idea su cui il dirigente rossonero batte dal 2019, quando Milan e Inter presentarono il primo progetto al Comune che da qualche settimana è stato rispolverato. "Da tempo dico che il San Siro è un vecchio manufatto e va rivisto, perché siamo molto indietro rispetto ad altri club europei – spiega il presidente del Diavolo al Festival dello Sport a Trento –. Ne ho parlato con il sindaco Giuseppe Sala e ora l’ipotesi è di costruire un nuovo stadio mantenendo le vestigia di quello vecchio". Ilgiorno.it - Scaroni: resterà solo la vestigia di San Siro Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Paolo(nella foto) insiste. Il presidente del Milan sogna un nuovo stadio di fianco al Meazza, che potrebbe essere demolito almeno in parte. Un’idea su cui il dirigente rossonero batte dal 2019, quando Milan e Inter presentarono il primo progetto al Comune che da qualche settimana è stato rispolverato. "Da tempo dico che il Sanè un vecchio manufatto e va rivisto, perché siamo molto indietro rispetto ad altri club europei – spiega il presidente del Diavolo al Festival dello Sport a Trento –. Ne ho parlato con il sindaco Giuseppe Sala e ora l’ipotesi è di costruire un nuovo stadio mantenendo ledi quello vecchio".

