Riapre il Rifugio San Martino. Un posto sicuro per i clochard: "Accoglienza tutto l'anno"

(Di sabato 12 ottobre 2024) È aperto ilSan. E non chiude più. Bel risultato per i senza tetto che nella scorsa estate avevano fatto presente, per bocca di Alex Corlazzoli, le piccole esigenze di queste persone che vivono per strada. Chi di competenza ha cominciato ad accogliere queste minime esigenze: le docce sono aperte per cinque giorni la settimana, prima erano solo due, grazie alla collaborazione tra Comune e cooperativa Bessimo; la distribuzione dei pasti è stata incentivata. Adesso un altro passo decisivo, l’apertura anticipata di un mese: 18 letti dove i senza tetto possono trovare un ricovero, avere un pasto e una colazione, fare una doccia. L’altra novità è che anche a Crema, come in molte città, la struttura non chiuderà più. Questo risultato è stato ottenuto mettendo insieme varie forse, dal comune alla Caritas, ai volontari.