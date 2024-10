Pazienti senza medico. Ausl: "Ecco da chi andare" (Di sabato 12 ottobre 2024) Dall’Ausl di Reggio è arrivato ieri un comunicato importante per gli utenti del dottor Matteo La Grutta (in pensione dal primo di ottobre) che incontrano difficoltà nella scelta del medico di base, ridotti da 4 a 2 nel vasto comune di Ventasso. "Gli assistiti del dottor La Grutta, che non hanno ancora scelto un nuovo medico di Medicina Generale – si legge nella nota – potranno recarsi da lunedì 14 ottobre negli ambulatori di Busana e Ligonchio, dove sarà presente un dirigente medico dell’Azienda Usl di Reggio". Ilrestodelcarlino.it - Pazienti senza medico. Ausl: "Ecco da chi andare" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dall’di Reggio è arrivato ieri un comunicato importante per gli utenti del dottor Matteo La Grutta (in pensione dal primo di ottobre) che incontrano difficoltà nella scelta deldi base, ridotti da 4 a 2 nel vasto comune di Ventasso. "Gli assistiti del dottor La Grutta, che non hanno ancora scelto un nuovodi Medicina Generale – si legge nella nota – potranno recarsi da lunedì 14 ottobre negli ambulatori di Busana e Ligonchio, dove sarà presente un dirigentedell’Azienda Usl di Reggio".

