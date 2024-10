Paltrinieri “Futuro? Ora vacanza, poi pensero’ a cosa fare” (Di sabato 12 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “La Sicilia è un po’ la mia seconda casa adesso. Rossella Fiamingo, la mia ragazza è di Catania, sono venuto cento volte in Sicilia, quindi la conosco bene. Mondello è un posto del cuore perché è stupendo, nuotare qui è veramente bello”. Così Gregorio Paltrinieri ai microfoni dell’Italpress, a margine della tappa finale di “Dominate The Water”, grande evento ideato dal campione del mondo di nuoto che fa tappa nel capoluogo siciliano. xd6/glb/red Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Paltrinieri “Futuro? Ora vacanza, poi pensero’ a cosa fare” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “La Sicilia è un po’ la mia seconda casa adesso. Rossella Fiamingo, la mia ragazza è di Catania, sono venuto cento volte in Sicilia, quindi la conosco bene. Mondello è un posto del cuore perché è stupendo, nuotare qui è veramente bello”. Così Gregorioai microfoni dell’Italpress, a margine della tappa finale di “Dominate The Water”, grande evento ideato dal campione del mondo di nuoto che fa tappa nel capoluogo siciliano. xd6/glb/red Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Dominate the Water” a Palermo - Paltrinieri “Sicilia seconda casa” - PALERMO (ITALPRESS) – “La Sicilia è un pò la mia seconda casa adesso. Sempre domani mattina, al termine della premiazione finale, in collaborazione con la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, si svolgerà la AIRC Sprint Race, una gara da 500 metri (iscrizione gratuita), aperta a tutti i presenti sul posto, anche ai non iscritti alla tappa, che ha la finalità di sensibilizzare sui danni ... (Unlimitednews.it)

Paltrinieri “Futuro? Ora vacanza, poi pensero’ a cosa fare” - PALERMO (ITALPRESS) - “La Sicilia è un po' la mia seconda casa adesso. Rossella Fiamingo, la mia ragazza è di Catania, sono venuto cento volte in Sicil ... (italpress.com)

“Dominate the Water” a Palermo, Paltrinieri “Sicilia seconda casa” - PALERMO (ITALPRESS) - "La Sicilia è un pò la mia seconda casa adesso. Ross (Rossella Fiamingo, ndr), la mia ragazza è di Catania, sono venuto cento volt ... (italpress.com)

Paltrinieri e i ricordi della Senna: «L'acqua era nera, non si vedeva niente. Ho avuto paura» - «Non si vedeva niente, ho avuto paura anche io». A due mesi di distanza Gregorio Paltrinieri ricorda la Senna e la gara alle Olimpiadi di Parigi, come un brutto evento che ti ... (ilmessaggero.it)