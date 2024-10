Oms: convogli di aiuti verso nord di Gaza bloccati da Israele (Di sabato 12 ottobre 2024) Due missioni umanitarie dell'OMS dirette verso il nord di Gaza sono state bloccate dalle autorità israeliane che hanno negato l'autorizzazione al passaggio Imolaoggi.it - Oms: convogli di aiuti verso nord di Gaza bloccati da Israele Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Due missioni umanitarie dell'OMS diretteildisono state bloccate dalle autorità israeliane che hanno negato l'autorizzazione al passaggio

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele : "Unifil si sposti verso Nord" - 19. Un portavoce dell'Unifil ha dichiarato che la forza multinazionale di peacekeeping ha respinto la richiesta israeliana di evacuare le postazioni attuali e ha invitato Israele e Hezbollah a rispettare la risoluzione Onu 1701. 03 "La nostra raccomandazione è che Unifil si sposti di cinque chilometri a nord per evitare pericoli mentre i combattimenti si intensificano e mentre la situazione ... (Televideo.rai.it)

Israele raccomanda ad Unifil di spostarsi verso Nord : richiesta respinta - «La nostra raccomandazione è che l’Unifil si sposti di 5 km (3 miglia) a nord per evitare. . Israele raccomanda che la forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite (Unifil) nel Libano meridionale si sposti verso nord , ha affermato l'ambasciatore israeliano all’Onu Danny Danon dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco su diverse posizioni delle Nazioni Unite, ferendo due caschi ... (Gazzettadelsud.it)

La Corea del Nord blocca strade e ferrovie verso il Sud : “Confine blindato in modo permanente” - Seul, 10 ottobre 2024 – Kim Jong Un taglia i ponti con la Corea del Sud. "Il 9 ottobre sarà lanciato un progetto per scollegare del tutto le strade e le ferrovie” verso la Corea del Sud e per “rafforzare le aree rilevanti della nostra parte con forti strutture di difesa”, recita un dispaccio dello Stato maggiore dell'Esercito popolare di Corea, rilanciato dall'agenzia statale Kcna. (Quotidiano.net)

Mo : Idf - 'lanciati 90 razzi in 8 minuti dal Libano verso il nord di Israele' - . (Adnkronos) - "In seguito agli allarmi attivati ??tra le 16,41 e le 16,49 nell'Alta Galilea, nella Galilea occidentale e nel Golan meridionale, sono stati rilevati circa 90 lanci provenienti dal Libano, alcuni dei quali sono stati intercettati dall'Aeronautica Militare". Tel Aviv, 9 ott. Lo ha scritto su X l'esercito israeliano. (Liberoquotidiano.it)