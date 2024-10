Agi.it - Omicidio di Rozzano, il presunto killer confessa. "Ho fatto una caz...."

(Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - "Houna caz. a". Così un ragazzo di 19 anni,aggressore di Manuel Mastrapasqua, ha, dito l'agli agenti della Polfer di Alessandria dopo essere stato appena controllato in stazione. Il giovane, che abita con la famiglia a, stamattina si sarebbe allontanato in treno in uno sconclusionato tentativo di fuga che prevedeva di arrivare a Torino per poi andare all'estero. Il 19enne, con precedenti per furto e rapina, è stato poi preso in consegna dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano e sottoposto a interrogatorio dalla pm Letizia Mocciaro. Manuel Mastrapasqua, 31 anni, è stato ucciso con una coltellata al petto: aveva appena finito il turno di lavoro in un market e stava rientrando a casa nella notte fra giovedì 10 ottobre e venerdì 11. I carabinieri lo hanno trovato a terra in Viale Romagna, attorno alle 2.