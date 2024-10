Nuovo corteo pro-Palestina a Roma una settimana dopo gli scontri: bandiere palestinesi, slogan e cartelli contro Israele e Netanyahu (Di sabato 12 ottobre 2024) Un Nuovo corteo pro Palestina è partito sabato pomeriggio da Piazzale Ostiense, a Roma. La manifestazione arriva a una settimana da quella sfociata in scontri lo scorso 5 ottobre. Mostrati cartelli che accusano Israele di “genocidio”, “apartheid”, “olocausto”. L'articolo Nuovo corteo pro-Palestina a Roma una settimana dopo gli scontri: bandiere palestinesi, slogan e cartelli contro Israele e Netanyahu proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Nuovo corteo pro-Palestina a Roma una settimana dopo gli scontri: bandiere palestinesi, slogan e cartelli contro Israele e Netanyahu Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Unproè partito sabato pomeriggio da Piazzale Ostiense, a. La manifestazione arriva a unada quella sfociata inlo scorso 5 ottobre. Mostratiche accusanodi “genocidio”, “apartheid”, “olocausto”. L'articolopro-unagliproviene da Il Fatto Quotidiano.

