BRINDISI – La Procura di Brindisi ha disposto il sequestro di porzioni di asfalto, marciapiede e spartitraffico nel tratto di via Caduti di via Fani, al rione Sant'Elia, in cui la notte fra il 14 e il 15 settembre ha perso la vita il 20enne Mirko Conserva, deceduto a seguito di un incidente

Morte di Mirko Conserva: parti di strada dissestata sotto sequestro - Inchiesta della Procura: apposti i sigilli in via Caduti di via Fani. L'avvocato Epifani: "Sulla base della nostra denuncia, qualcosa si sta muovendo" ... (brindisireport.it)

