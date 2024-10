Michelle Comi e la raccolta fondi per rifarsi il seno: arriva la beffa (stavolta ai suoi danni) (Di sabato 12 ottobre 2024) La (quantomeno) controversa creator Michelle Comi aveva fatto parlare di sé per la raccolta fondi lanciata per rifarsi il seno. Ma le è andata male. Michelle Comi, giovane influencer di 29 anni, originaria di Torino ma ormai milanese d’adozione, ha saputo far parlare di sé negli ultimi tempi grazie a dichiarazioni e video che non sono passati inosservati. Con frasi come «Meglio comprarsi una borsa griffata che fare un figlio», ha catalizzato l’attenzione del pubblico e dei media, dividendo l’opinione pubblica tra chi la sostiene e chi la critica aspramente. La sua decisione di abbandonare un lavoro stabile come impiegata amministrativa presso l’Istituto Tumori di Milano per dedicarsi a tempo pieno alla carriera da creator su OnlyFans è stata solo l’inizio del suo percorso nel mondo dello spettacolo digitale. Michelle Comi in bikini – Screenshot IG – notizie. Notizie.com - Michelle Comi e la raccolta fondi per rifarsi il seno: arriva la beffa (stavolta ai suoi danni) Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di sabato 12 ottobre 2024) La (quantomeno) controversa creatoraveva fatto parlare di sé per lalanciata peril. Ma le è andata male., giovane influencer di 29 anni, originaria di Torino ma ormai milanese d’adozione, ha saputo far parlare di sé negli ultimi tempi grazie a dichiarazioni e video che non sono passati inosservati. Con frasi come «Meglio comprarsi una borsa griffata che fare un figlio», ha catalizzato l’attenzione del pubblico e dei media, dividendo l’opinione pubblica tra chi la sostiene e chi la critica aspramente. La sua decisione di abbandonare un lavoro stabile come impiegata amministrativa presso l’Istituto Tumori di Milano per dedicarsi a tempo pieno alla carriera da creator su OnlyFans è stata solo l’inizio del suo percorso nel mondo dello spettacolo digitale.in bikini – Screenshot IG – notizie.

