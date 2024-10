Med9, Meloni con Macron e Sanchez: “Attacchi a Unifil inaccettabili e non devono più ripetersi” (Di sabato 12 ottobre 2024) La premier durante il vertice Med9 ha affrontato tematiche quali la crisi in Medio Oriente, la questione della competitività europea, i nuovi centri di accoglienza dei migranti in Albania e i rifugiati siriani in Libano e nei vari paesi della regione L'articolo Med9, Meloni con Macron e Sanchez: “Attacchi a Unifil inaccettabili e non devono più ripetersi” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Med9, Meloni con Macron e Sanchez: “Attacchi a Unifil inaccettabili e non devono più ripetersi” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La premier durante il verticeha affrontato tematiche quali la crisi in Medio Oriente, la questione della competitività europea, i nuovi centri di accoglienza dei migranti in Albania e i rifugiati siriani in Libano e nei vari paesi della regione L'articolocon: “e nonpiù” proviene da Il Difforme.

