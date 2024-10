Manovra, ipotesi bonus al 50% sulla prima casa (Di sabato 12 ottobre 2024) È la casa il nuovo tormentone della Manovra che il governo deve varare entro fine mese. Perché dopo le polemiche scaturite intorno alle parole del ministro Giancarlo Giorgetti – e la successiva precisazione, anche da Meloni – l’argomento non scompare dal tavolo, tutt’altro. Sia perché il governo sta lavorando sulla proposta lanciata dal leader di Confindustria Emanuele Orsini di un ‘piano casa’ per favorire la mobilità dei lavoratori. Sia perché, dal palco di un’iniziativa FdI a Milano, il viceministro Maurizio Leo apre al ritorno di un bonus al 50% sulla prima abitazione. La stagione del Superbonus che ha portato al “disastro della Finanza pubblica”, ha ripetuto oggi per l’ennesima volta Giorgetti, è archiviata. Lapresse.it - Manovra, ipotesi bonus al 50% sulla prima casa Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024) È lail nuovo tormentone dellache il governo deve varare entro fine mese. Perché dopo le polemiche scaturite intorno alle parole del ministro Giancarlo Giorgetti – e la successiva precisazione, anche da Meloni – l’argomento non scompare dal tavolo, tutt’altro. Sia perché il governo sta lavorandoproposta lanciata dal leader di Confindustria Emanuele Orsini di un ‘piano’ per favorire la mobilità dei lavoratori. Sia perché, dal palco di un’iniziativa FdI a Milano, il viceministro Maurizio Leo apre al ritorno di unal 50%abitazione. La stagione del Superche ha portato al “disastro della Finanza pubblica”, ha ripetuto oggi per l’ennesima volta Giorgetti, è archiviata.

