Manchester United, tifoso si intrufola nello spogliatoio e piazza una microspia: è allarme sicurezza in Premier League (Di sabato 12 ottobre 2024) Anche un luogo sacro come quello dello spogliatoio è stato profanato da un tifoso, ma la vicenda non è esattamente una burla. Il Manchester United sta vivendo l’ennesimo momento complicato (se non il peggiore) sotto la scellerata gestione di Erik Ten Hag. Male, anzi malissimo, in campo ma la sicurezza non sta facendo tanto meglio. Secondo quanto riportato dal The Sun, infatti, un tifoso dei Red Devils avrebbe piazzato una microspia per poter ascoltare e registrare i discorsi dell’allenatore olandese alla squadra: il colpevole avrebbe messo ben nascosto uno cellulare che, se chiamato da un altro dispositivo tramite una particolare tecnologia, consente l’attivazione a distanza del microfono. Impegnati nella trasferta direzione Aston Villa, il ragazzo avrebbe fatto irruzione nello spogliatoio senza fare troppa fatica. In Premier League questo scherzo ha messo in luce diversi problemi. Ilfattoquotidiano.it - Manchester United, tifoso si intrufola nello spogliatoio e piazza una microspia: è allarme sicurezza in Premier League Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Anche un luogo sacro come quello delloè stato profanato da un, ma la vicenda non è esattamente una burla. Ilsta vivendo l’ennesimo momento complicato (se non il peggiore) sotto la scellerata gestione di Erik Ten Hag. Male, anzi malissimo, in campo ma lanon sta facendo tanto meglio. Secondo quanto riportato dal The Sun, infatti, undei Red Devils avrebbeto unaper poter ascoltare e registrare i discorsi dell’allenatore olandese alla squadra: il colpevole avrebbe messo ben nascosto uno cellulare che, se chiamato da un altro dispositivo tramite una particolare tecnologia, consente l’attivazione a distanza del microfono. Impegnati nella trasferta direzione Aston Villa, il ragazzo avrebbe fatto irruzionesenza fare troppa fatica. Inquesto scherzo ha messo in luce diversi problemi.

