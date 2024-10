Luna Rossa sogna la America’s Cup femminile: sfida secca con le donne di Ineos, chi apre l’albo d’oro? (Di sabato 12 ottobre 2024) Luna Rossa sfiderà Athena Pathway per la conquista della America’s Cup femminile: un Match Race secco metterà in palio la prima edizione della competizione riservata alle donne, proprio nel giorno in cui si aprirà anche la serie tra Team New Zealand e Ineos Britannia, pronte a contendersi il trofeo sportivo più antico del mondo (in questo caso gli equipaggi sono composti esclusivamente da uomini, è così dal lontano 1851). Il sodalizio italiano incrocerà la compagine britannica, che è diretta emanazione di Ineos Britannia: hanno semplicemente cambiato il nome per la squadra femminile, ma il circolo è il medesimo e cercherà di battere nuovamente Team Prada Pirelli, dove essersi imposti per 7-4 nella finale della Louis Vuitton Cup la scorsa settimana. Oasport.it - Luna Rossa sogna la America’s Cup femminile: sfida secca con le donne di Ineos, chi apre l’albo d’oro? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024)sfiderà Athena Pathway per la conquista dellaCup: un Match Race secco metterà in palio la prima edizione della competizione riservata alle, proprio nel giorno in cui si aprirà anche la serie tra Team New Zealand eBritannia, pronte a contendersi il trofeo sportivo più antico del mondo (in questo caso gli equipaggi sono composti esclusivamente da uomini, è così dal lontano 1851). Il sodalizio italiano incrocerà la compagine britannica, che è diretta emanazione diBritannia: hanno semplicemente cambiato il nome per la squadra, ma il circolo è il medesimo e cercherà di battere nuovamente Team Prada Pirelli, dove essersi imposti per 7-4 nella finale della Louis Vuitton Cup la scorsa settimana.

