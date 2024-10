Lanazione.it - Libri, la beffa del contributo: duemila famiglie a ‘secco’. “Ci spiace, sono finiti i soldi”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Perugia, 12 ottobre 2024 – Una, sì. Come altro chiamare quella che hanno subìto 2.317perugine rimaste fuori dalministeriale di 150 euro per idi testo del proprio figlio? In queste ore è il Comune di Perugia che si è assunto l’onere di comunicare ai genitori cherimasti a bocca asciutta. L’anno scorso a ottobre furono quasi cinquemila le domande arrivate al Comune – che in questo caso fa soltanto da tramite – e indirizzate al Ministero dell’Istruzione per avere quel sostegno economico. La somma complessiva era di 133 milioni e all’Umbria vennero assegnati 1.488.820 euro. La Regione a sua volta ha ripartito quel milione e mezzo fra i comuni umbri (a Perugia neandati circa 350mila), ma tanterimaste a bocca asciutta. Nel capoluogo infatti delle 4.660 richieste, nestate soddisfatte solo 2.