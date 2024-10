Ilfattoquotidiano.it - Libano, la risoluzione Onu sulla pace non funziona. Ma dal 7 ottobre Israele l’ha violata più di Hezbollah: “12mila attacchi contro 2.500”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Quattrole basi Unifil in meno di 24 ore. I fatti sono chiari:vuole avere mano libera nel sud-est per liberare l’area da. Su una cosa ha ragione: la1701, approvata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l’11 agosto 2006 per mettere fine alla Seconda guerra dele pacificare l’area al confine tra i due Paesi, non. Ma la responsabilità non è tutta del nemico sciita, come sostiene Tel Aviv. Il punto 8 del documento prevede “l’adozione di misure di sicurezza atte a prevenire la ripresa delle ostilità” e “l’istituzione, nella zona compresa tra la Linea Blu (la linea del ritiro delle Idf fissata nel 2000, ndr) e il fiume Litani, di un’area priva di personale armato, di posizioni e armi che non siano quelle dell’esercito libanese e delle forze Unifil”.