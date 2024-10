Italia-Israele, conferenza stampa con uno dell’Inter! Svelato il nome (Di sabato 12 ottobre 2024) Verso Italia-Israele, quarta partita di Nations League e in programma lunedì sera. In conferenza stampa, oggi, parlerà proprio uno dei tre giocatori dell’Inter convocati. IMPEGNO – Lunedì l’Italia giocherà la seconda e ultima partita di questo mese di ottobre e lo farà contro Israele a Udine. Match importante per gli azzurri, dopo il pareggio contro il Belgio. La nazionale di Luciano Spalletti è prima in classifica a quota sette punti, un punto in più rispetto alla Francia seconda. Dopo le due vittorie conto transalpini e Israele a settembre, la Nazionale è stata bloccata sul pari dalla selezione di Domenico Tedesco. Ora al Bluenergy Stadium si punta alla riscossa: altri tre punti per ipotecare o quasi questa Nations League. Dopo l’ora di pranzo ci sarà la conferenza stampa e parlerà un giocatore dell’Inter. Inter-news.it - Italia-Israele, conferenza stampa con uno dell’Inter! Svelato il nome Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Verso, quarta partita di Nations League e in programma lunedì sera. In, oggi, parlerà proprio uno dei tre giocatoriconvocati. IMPEGNO – Lunedì l’giocherà la seconda e ultima partita di questo mese di ottobre e lo farà controa Udine. Match importante per gli azzurri, dopo il pareggio contro il Belgio. La nazionale di Luciano Spalletti è prima in classifica a quota sette punti, un punto in più rispetto alla Francia seconda. Dopo le due vittorie conto transalpini ea settembre, la Nazionale è stata bloccata sul pari dalla selezione di Domenico Tedesco. Ora al Bluenergy Stadium si punta alla riscossa: altri tre punti per ipotecare o quasi questa Nations League. Dopo l’ora di pranzo ci sarà lae parlerà un giocatore

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Israele in tv : radiocronaca - pronostico e diretta live - Alle ore 20. La si può ascoltare cliccando sul pulsante ?? presente nel player in basso. La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, il portale ufficiale della Rai accessibile da computer, smartphone e tablet. 18 – 6. Italia-Israele – pronostico Le quote medie delle agenzie di scommesse per la partita Italia-Israele (1X2) sono le seguenti: 1. (Ascoltitv.it)

Attacco a Unifil : le acrobazie dei media italiani per minimizzare e difendere Israele - Attacco a Unifil: le acrobazie dei media italiani per minimizzare e difendere Israele mostrano la crisi della stampa nostrana. The post Attacco a Unifil: le acrobazie dei media italiani per minimizzare e difendere Israele appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

L’ambasciata d’Israele in Italia : «Hezbollah agisce indisturbato vicino alle basi Unifil - costretti a rispondere» - Israele ribadisce che non è interessato a un’escalation in Libano, ma è tenuto a proteggere i propri cittadini in conformità con il diritto internazionale». Da qui le preoccupazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha assicurato che «i militari non abbandoneranno la base», aggiungendo che nella giornata di oggi, 11 ottobre, sono state svolte operazioni di riparazione dei danni subiti ... (Open.online)

Respinta la richiesta di Israele di spostare Unifil : "I militari italiani restano in Libano" - Dagli Stati Uniti sarebbe arrivato un parziale via libera all'attacco all'Iran in risposta al bombardamento di settimana scorsa. Secondo i media israeliani il divario tra Biden e Netanyahu si sarebbe ridotto: gli Stati Uniti pensano ancora che la risposta sia "un po' troppo" pesante e avrebbero... (Today.it)