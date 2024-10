Inter, Buchanan brucia le tappe dopo l’infortunio: quando tornerà in gruppo (Di sabato 12 ottobre 2024) Il 25enne esterno dell’Inter, Tajon Buchanan, dopo la frattura alla tibia subita in estate, potrebbe presto tornare ad allenarsi con i compagni anticipando i tempi previsti per il recupero. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, tra martedì e mercoledì della prossima settimana, a meno di intoppi, effettuerà il suo primo allenamento con il resto del gruppo. L'articolo Inter, Buchanan brucia le tappe dopo l’infortunio: quando tornerà in gruppo CalcioWeb. Calcioweb.eu - Inter, Buchanan brucia le tappe dopo l’infortunio: quando tornerà in gruppo Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di sabato 12 ottobre 2024) Il 25enne esterno dell’, Tajonla frattura alla tibia subita in estate, potrebbe presto tornare ad allenarsi con i compagni anticipando i tempi previsti per il recupero. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, tra martedì e mercoledì della prossima settimana, a meno di intoppi, effettuerà il suo primo allenamento con il resto del. L'articololeinCalcioWeb.

