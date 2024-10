Giugliano, dopo 26 anni di ricorsi gli abbattono casa: “Si salvi almeno una parte del fabbricato” (Di sabato 12 ottobre 2024) Un calvario giudiziario che va avanti da 26 anni quello del signor Matteo Pollastro e che venerdì si è concluso con l’arrivo delle ruspe. dopo un lungo iter che ha seguito due filoni, da un lato urbanistico dall’altro giudiziario, è partito l’abbattimento della sua abitazione abusiva di via casacelle. La storia è complessa e fatta L'articolo Giugliano, dopo 26 anni di ricorsi gli abbattono casa: “Si salvi almeno una parte del fabbricato” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, dopo 26 anni di ricorsi gli abbattono casa: “Si salvi almeno una parte del fabbricato” Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un calvario giudiziario che va avanti da 26quello del signor Matteo Pollastro e che venerdì si è concluso con l’arrivo delle ruspe.un lungo iter che ha seguito due filoni, da un lato urbanistico dall’altro giudiziario, è partito l’abbattimento della sua abitazione abusiva di viacelle. La storia è complessa e fatta L'articolo26digli: “Siunadel” Teleclubitalia.

