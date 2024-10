Ilfattoquotidiano.it - Fine vita, Laura Santi denuncia ancora l’Asl Umbria: “Che avete paura? Aspetto da 5 mesi il parere di una commissione”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Da anni è impegnata è impegnata a chiedere il rispetto del diritto di poter scegliere quando dire basta al dolore e alla mancanza di autonomia provocata da una patologia irreversibile., giornalista perugina affetta da sclerosi multipla, hato per la seconda volta la Usl1 come fa sapere l’Associazione Luca Coscioni. “da cinqueildi unamedica che ora pare abbia colto le indicazioni della sentenza 135 della Consulta. Questa attesa è un atto di violenza – e di indifferenza – verso una persona che ogni giorno sente peggiorare le sue condizioni” dice la donna affronta una malattia “progressiva e avanzata” che come è noto non è curabile. La prima “richiesta di verifica delle condizioni per poter accedere all’aiuto medico alla morte volontaria“ era stata presentata il 20 aprile del 2022. Ora da 5si attende un’altra risposta.